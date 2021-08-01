السيستاني : لايجوز الاتفاق المسبق بين الأطباء ومندوبي الادوية بما يتسبب بظلم المرضى

2021/08/01 | 23:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا / اكد مكتب المرجع الاعلى السيد علي السيستاني :" عدم جواز ما يحصل في بعض الاتفاقات المسبقة بين بعض الاطباء ومندوبي الشركات ، في مضاعفة اسعار الادوية التي يحتاجها المريض".وجاء الجواب الشرعي بعد استفتاء تقدم به عدد من المواطنين الذين عرضوا ظاهرة تحصل بما يخص الاتفاق المسبق بين المندوب والطبيب ، بما نصه :“لَا يَحِلُّ أَي اتِّفَاق يَكُون باعثاً عَلَى ظُلْمٍ الطَّبِيب لِلْمَرِيض بِنَحْو ٍ مِنْ الْإِنْحَاءِ ، كَمَا لَا تَرْخِيصَ فِي مُخَالَفَةِ الْقَوَاعِدِ والتعليمات القَانُونِيَّة ذَات الْعَلَاقَة “•/انتهى

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