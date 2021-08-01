قيادي في الحزب الشيوعي: موقفنا في الانتخابات لا علاقة له بالصدريين

2021/08/01 | 23:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد القيادي في الحزب الشيوعي العراقي في السويد، الدكتور علي مهدي، اليوم الاحد، موقفنا في الانتخابات لا علاقة له بالصدريين، مشيرا ان الصراع ليس صراعا اسلاميا مدنيا الصراع هو بين القوى التي تحاول بناء البلد.وقال مهدي في برنامج حصاد الايام، انه “يمكن ان يكون هناك فرصة لحوار جدي حقيقي لاعادة المنسحبين”، لافتا ان […]

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