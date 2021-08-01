تفجير ارهابي في خانقين

2021/08/01 | 23:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت عبوة لاصقة بسيارة مدنية ليلة الاحد، داخل مركز مدينة خانقين، دون وقوع اصابات بشرية.وافاد مراسلنا في خانقين، ان عبوة لاصقة انفجرت بسيارة من نوع "لاندكروز"، امام كازينو رويال وسط المدنية، موضحا، ان السيارة تضررت بشكل كبير.واضاف: ان الانفجار لم يخلف اية خسائر بشرية، مشيرا الى ان الجهات الامنية طوقت المكان وباشرت تحقيقاتها في الحادث.PUKmedia خانقين

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