والد السباح محمود يكشف ملابسات صادمة ويوجه طلبا للكاظمي

2021/08/01 | 23:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف "بهاء الدين البياتي"، والد السباح الدولي المتوفي، "محمود"، الاحد، تفاصيل الحادث الذي تعرض له ولده في شاطئ الأعظمية بالعاصمة بغداد.

وقال البياتي في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (1 اب 2021)، ان محمود ذهب مع جماعة إلى جزرة في الاعظمية وكان سباحا ومصارعا، فمن غير المعقول ان يغرق وهو على الجرف بعمق نصف متر، وكان قد أنقذ شخصا من الغرق قبل 15 دقيقة.

وأوضح، ان "هناك كدمات في وجهه ورقبته"، متهما الاشخاص الاربعة الذين كانوا برفقته بالحادث، فيما طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحقيق شخصيا بملابسات الوفاة.

وفي السبت الماضي (31 تموز 2021)، توفي السباح العراقي الدولي محمود البياتي، غرقا في شاطئ الأعظمية بالعاصمة بغداد.

من جانبه، علق اتحاد السباحة على حادثة غرق اللاعب، مشيرا إلى اشتباهه بأن يكون الحادث مدبّراً.

وذكر رئيس اتحاد السباحة العراق، خالد كبيان، في تصريح صحفي أن "حادث غرق لاعب نادي الأعظمية بالسباحة ولاعب المنتخب السابق محمود كان بسبب ارتطام حجر أو شيء صلب برأس السباح العبيدي".

ولفت كبيان إلى أن "السلطات تشك بأن يكون حادث الغرق جنائيا"، مبينا انه تم "فتح تحقيق جنائي لمعرفة ملابسات وأسباب وفاة اللاعب".

يشار إلى أن السباح محمود، هو لاعب في نادي الأعظمية للسباحة، وكان لاعبا في المنتخب العراقي من قبل، وشارك في مسابقات دولية عديدة ممثلا للعراق.

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