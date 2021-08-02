مهد الربيع العربي.. هل ماتت الديمقراطية التونسية؟

2021/08/01 | 23:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة هارفارد طارق مسعود يتحدث إلى مذيع CNN فريد زكريا، حول وضع الديمقراطية في تونس بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي.

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