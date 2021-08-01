2021/08/01 | 23:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر صحفي إسرائيلي صورتين تظهران الضرر الذي حدث لناقلة النفط "ميرسر ستريت" التي تعرضت لهجوم، الخميس، في شمال المحيط الهندي، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقمها

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