بمشاركة المتخاصمين.. الكاظمي يحضر لمؤتمر إقليمي كبير في العراق هذه محاوره

2021/08/01 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أفاد مصدر حكومي مطلع، الأحد، بأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يحضر لمؤتمر إقليمي كبير لتقريب وجهات النظر بين ثلاث دول عربية.

وقال المصدر ل(بغداد اليوم) إن "حكومة مصطفى الكاظمي تعمل على اقامة مؤتمر اقليمي كبير، بالاضافة الى مشاركة قطر والامارات ومصر بعد منتصف الشهر الحالي".

وأضاف أن "المؤتمر يهدف الى تقريب وجهات النظر بين الدول المجتمعة كافة وعقد اتفاقات مشتركة بين هذه الدول بمختلف المجالات".

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