2021/08/01 | 23:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يصل الى عمان في زيارة رسمية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يصل الى عمان في زيارة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).