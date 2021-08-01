ليل يكسر احتكار باريس سان جيرمان للسوبر الفرنسي

2021/08/01 | 23:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ فاز فريق / ليل / على باريس سان جيرمان بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، ليتوج بكأس السوبر الفرنسي لاول مرة في تاريخه.سجل ميجيل روشا هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 45.ومثلما كسر ليل هيمنة العملاق الباريسي على لقب الدوري، في الموسم الماضي، فقد انهى ايضا احتكاره لكأس السوبر لـ8 مواسم متتالية./انتهى9

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