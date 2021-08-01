أبو مازن يخاطب قيس الخزعلي: امنح الأمان لـ 50 شخصاً من يثرب وسيخبرونك بالحقيقة!

2021/08/01 | 23:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال رئيس حزب الجماهير، أحمد الجبوري، (ابو مازن) الأحد، إن بعض فصائل الحشد الشعبي في منطقة يثرب بمحافظة صلاح الدين، غير منضبطة.

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وأضاف الجبوري، خلال مشاركته في برنامج مع ملا طلال، وتابعه "ناس" (1 آب 2021) إن "المشاكل في قضاء الدور تكاد تكون معدومة، بسبب انضباط الفصائل هناك، لكن فصائل أخرى، في مدينة يثرب غير منضبطه، وهم تابعون لعصائب أهل الحق".

وطالب الجبوري، الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، بـ"جمع 50 شخصاً من سكان مدينة يثرب، بشرط منحهم الأمان، وسؤالهم عن أحوالهم، ليتحدثوا له بحقيقة ما يجري هناك".

وتابع، "أنا لا استهدف أحداً، لكنني أرى أخطاءً، وعلى الجميع القبول بحديثي وانتقادي..



ليس هناك مشكلة مع أحد، بل أحبهم (الحشد) واعتز بهم كثيراً".

ووجه الجبوري طلباً إلى رئيس الوزراء، بـ"توحيد القيادة والسيطرة، وسحب الفصائل المسلحة، خاصة وأن بعض الجهات موجودة في القاطع منذ عدة سنوات، ويجب العمل كما حال الجيش، الذي يغير مواقع الأولية بشكل مستمر".

ولفت الجبوري، إلى أنه "لا يمكن لأحد خلال الانتخابات تعليق صورة، حيث قامت عصائب أهل الحق، بجمع استمارات وتدوين رقم البطاقة وأسماء الأشخاص (ضمن فعاليات الانتخابات) مشيراً إلى "وجود جماهير بقناعة، لكن هناك أخرى بالتهديد".

ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للاطلاع على مجريات جريمة ناحية يثرب في محافظة صلاح الدين.

وقال إعلام شؤون الشرطة في وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تموز 2021)، إنه "بأمر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي، وصل الفريق عماد محمد محمود على رأس لجنة تحقيقة عليا لغرض الاطلاع على مجريات الحادث الإرهابي الذي تعرض له ابناء ناحية يثرب في محافظة صلاح الدين على يد عصابات داعش الإرهابية في مجلس عزاء احد المواطنين".

واضاف البيان، "وكان في استقبال الفريق، قائد شرطة المحافظة وعدد من الضباط، وفور وصوله تم عقد اجتماع في مقر القيادة لجميع مدراء المديريات والاقسام وكذلك زيارة قسم شرطة يثرب والموقع الذي حصل فيه الاعتداء الآثم في الناحية، كما تمت زيارة عوائل الشهداء، حيث قدم الوكيل التعازي والمواساة لهم، وأكد أن هذه الجريمة لن تمر سدى وسوف يتم القصاص من فلول الإرهابين بسواعد ابطال القوات الأمنية".

وتسبب تفجير انتحاري استهداف منزل عزاء في مدينة يثرب بمقتل وإصابة أكثر من 10 اشخاص.

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