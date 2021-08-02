وزير الخارجية من نيويورك: الجميع أمام مسؤولية مواجهة التحدي الإرهابي العالمي

2021/08/02 | 00:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، خلال لقائه السفراء العرب في نيويورك، ان الجميع أمام مسؤولية مواجهة التحدي الإرهابي العالمي.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين اختتم زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية بلقاء السفراء العرب الممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وجرى خلال اللقاء استعراض مُجمَل الأوضاع التي تشهدها عُمُوم المنطقة والعالم".وأكـَّد حسين، بحسب البيان، على أهمّـيّة التعاون، والتنسيق، والحفاظ على المُشترَكات التي تجمع الشُعُوب العربيّة، والابتعاد عن المُحاوَلات التي تسعى لتمزيق الصفِّ العربيّ"، مُشيراً إلى أنَّ "الإرهاب اليوم يطال بلدان العالم المُختلِفة؛ ممّا يجعل الجميع أمام مسؤوليّة مُواجَهة هذا التحدِّي الإرهابيِّ العالميّ".ودعا حسين إلى دعم العراق في حربه ضدَّ إرهابيِّي داعش بالتنسيق مع الحكومة العراقـيّة، مُنوِّهاً بأنَّ القوات المُسلـَّحة، وأبناء الحشد الشعبيّ، والعشائر، والبيشمركة يُحقـِّقون انتصارات كبيرة ضدَّ الإرهاب.وشدد على أنَّ العراق عازم على الاستمرار في مدِّ الجُسُور مع دول العالم كافة، وتفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة، ويتجنـَّب الدخول في سياسة المحاور، والتقاطعات الإقليميّة والدوليّة، مُؤكـِّداً أنَّ الدبلوماسيّة العراقـيّة تعتمد لغة الحوار في حلِّ كلِّ الخلافات التي تواجه العراق، وتستثمر علاقاتها في الأمم المُتحِدة، وجامعة الدول العربيّة والمنظمات الدوليّة كافة؛ للحفاظ على وحدته، وسيادته.

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