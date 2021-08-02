2021/08/02 | 00:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بعد محاولات استمرت 12 عاما، حصل رجل بريطاني على الحق ليكون المسؤول حقوقيا، عن حماية سطح المريخ، من التجارب والأعمال التخريبية.ويعتبر الطبيب البريطاني، فيليب دايفيز، أبرز رائد في مجال حماية “حقوق أرض المريخ”، كما أنه أبرز مُطالب بتحديث معاهدة الفضاء الخارجي.ويحظر الاتفاق الذي مضى عليه 53 عاما وضع أسلحة نووية في الفضاء، ويحد من استخدام الأجرام السماوية للأغراض السلمية فقط، وينص على أنه لا يجوز لأية دولة أن تدعي السيادة على الفضاء الخارجي أو أي جرم سماوي.ويسعى الطبيب البريطاني فيليب ديفيز، وفقا لموقع صحيفة “إكسبريس”، بالحصول على حق حيازة لأراض على المريخ، عبر منظمته “مارس ريجستر”، كي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبر “ثغرات قانونية”..



رجل بريطاني يريد امتلاك المريخ عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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