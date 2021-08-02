المساري: الذين يدعون لتأجيل الانتخابات هم من لا يرغبون باستقرار العراق

2021/08/02 | 00:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد باحث في الشأن السياسي، ابو ميثاق المساري، اليوم الاحد، الذين يدعون لتأجيل الانتخابات هم من لا يرغبون باستقرار العراق، مشيرا ان هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها فقانون الانتخابات تغير واتاح الفرصة للتغيير.وقال المساري في برنامج حصاد الايام: “المنسحبون من الانتخاب عليهم العودة الى العقل والحكمة لموازنة الامور، موضحا انه “لمسنا مناشدة وجدانية […]

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