جائزة المجر الكبرى.. استبعاد فيتل بسبب خزان الوقود

2021/08/02 | 00:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) استبعاد سائق أستون مارتن الألماني سيباستيان فيتيل وتجريده من المركز الثاني في سباق جائزة المجر الكبرى لأنه "لم يكن من الممكن أخذ عينة وقود بسعة ليتر واحد" من خزان سيارته بعد السباق.

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