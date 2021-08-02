حكاية شنشول والدرويش ،،،، - منصور الريكان

2021/08/02 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان هذا الشنشول الأحولْفي كل شاردة وواردة يسألْويبيّن للناس بأنه أثولْيتسكع في الحانات وفي كل شوارعها ويختار رصيفاً وينام ليحلمْفي حلمٍ جاءه درويش بجلباب أبيض وعلى رأسه ريشات ملونة وبلحية حمراءْقال يا هذا إخرج من قمقمك هذا أنت نداءْ وصدى الناس الفقراءْولَك القولْ ،،،،،،،،،،،،،وكاد الشنشول من الضحك يبولْ قال يا هذا هل تقصد إني المسؤولْفانفرجت شفتاه وزاد للطين ......





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