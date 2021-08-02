الكلمات الغائبة - سعود سالم

2021/08/02 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم ) يمتلئ كأسك بالنقمة ( ) يمتلئ كأسك بالنبيذ ( ) يسقط سكرانا ( ) الكأس وليس النبيذ ( ) تتكسر حوافيه الداميه ويسيل السائل اللزج على الرخام الأبيض ( ) تتبعثر حروف الدهشة تترنح على أرصفة الهوامش تتناثر مسحورة ثملة ترتجف من برد المقصلة ( ) المقص ( ) ترقص مع الظلال المذعورة رقصة الموت المتشنج وتتلاشى الأنا الغائبة ( ) تذوب في قعر الزجاجة ( ) تتشيأ ( ) طاولة وكرسيا ......





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