تونس ، ثورة في الثورة ان انقلاب على الثورة؟ - عادل احمد

#عادل_احمد تونس، ثورة في الثورة أ-;-م انقلاب على الثورة؟عادل أ-;-حمدكتب كارل ماركس في بداية كتابه الثامن عشر من برومير لويس بونابرت..
(يقول هيغل في مكان ما أ-;-ن جميع الأ-;-حداث والشخصيات العظيمة في تاريخ العالم تظهر، إ-;-ذا جاز القول، مرتين.
وقد نسى أ-;-ن يضيف: المرة الأ-;-ولى كمأ-;-ساة والمرة الثانية كمسخرة ).
العسكر-سعيد مكان العسكر-سيسي والإ-;-خوان التو ......
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