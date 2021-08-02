تونس ، ثورة في الثورة ان انقلاب على الثورة؟ - عادل احمد



تونس ، ثورة في الثورة ان انقلاب على الثورة؟ - عادل احمد
2021/08/02 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد تونس، ثورة في الثورة أ-;-م انقلاب على الثورة؟عادل أ-;-حمدكتب كارل ماركس في بداية كتابه الثامن عشر من برومير لويس بونابرت..

(يقول هيغل في مكان ما أ-;-ن جميع الأ-;-حداث والشخصيات العظيمة في تاريخ العالم تظهر، إ-;-ذا جاز القول، مرتين.

وقد نسى أ-;-ن يضيف: المرة الأ-;-ولى كمأ-;-ساة والمرة الثانية كمسخرة ).

العسكر-سعيد مكان العسكر-سيسي والإ-;-خوان التو ......

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