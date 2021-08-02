ممثل الصدر في ذي قار والمحافظ يتحدث عن حقن الدماء

2021/08/02 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت محافظة ذي قار، الأحد، أن المحافظ أحمد الخفاجي التقى مبعوث السيد الصدر في الناصرية.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الخفاجي التقى حازم الاعرجي مبعوث السيد مقتدى الصدر"، مبينا أنه "أشاد بجهوده وهذه المبادرة الوطنية التي ساهمت في حقن الدماء، وابعاد اثار الفتنة بين ابناء المحافظة الواحدة".وأكد أن "المحافظة ترحب بكل هذه المساعي الحميدة وسيحفظ ابناء ذي قار هذه المواقف في ذاكرتهم العابقة بكل الخير والمحبة".

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