طريقة غير تقليدية للحد من ألم الصداع النصفي!

2021/08/02 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

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الصداع النصفي هو واحد من أسباب ضعف القدرة على الإنتاج والعمل حول العالم، وأحيانا لا تكون العلاجات المتاحة كافية للتخلص منه بشكل كامل.



إلا أن دراسة حديثة اقترحت طريقة إضافية للمساعدة في الحد من ألم الصداع النصفي.



ما هي؟

للتخلص من الصداع النصفي وما يتسبب فيه من إزعاج، ينصح أطباء بعدم الاكتفاء بتناول العلاجات أو مسكنات الألم المتاحة فقط.



فقد توصل باحثون إلى الآثار الإيجابية التي يمكن أن تنتج لدى تغيير المريض للنظام الغذائي الذي يتبعه يوميا، وفقا لدراسة منشورة حديثا على موقع BMJ الطبي.

"فما اعتاد أجدادنا على تناوله من دهون يختلف تماما من حيث الكم والنوع مقارنة بأنظمة الغذاء الحديثة"، على حد تعبير دايزي زامورا، الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة نورث كارولينا الأمريكية والمشاركة في الدراسة.

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