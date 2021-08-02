2021/08/02 | 00:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إيران تنفي علاقتها بالحادث وتتعهد الدفاع عن مصالحها العليا وأمنها القومي واشنطن- مرسي أبو طوق – لندن – طهران – الزمان حملت الولايات المتحدة الأحد إيران مسؤولية الهجوم القاتل على ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل عمان ووعدت «برد مناسب ووشيك».
وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الأحد أن المملكة المتحدة تعتبر أن الهجوم الدامي […]
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وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الأحد أن المملكة المتحدة تعتبر أن الهجوم الدامي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن ولندن وتل أبيب:طهران تتحمل مسؤولية الهجوم على الناقلة والرد المناسب وشيك ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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