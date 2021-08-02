واشنطن‭ ‬ولندن‭ ‬وتل‭ ‬أبيب‭:‬طهران‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬الهجوم على‭ ‬الناقلة‭ ‬والرد‭ ‬المناسب‭ ‬وشيك‭ ‬

2021/08/02 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران‭ ‬تنفي‭ ‬علاقتها‭ ‬بالحادث‭ ‬وتتعهد‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مصالحها‭ ‬العليا‭ ‬وأمنها‭ ‬القومي واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ – ‬لندن‭ – ‬طهران‭ – ‬الزمان حملت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأحد‭ ‬إيران‭ ‬مسؤولية‭ ‬الهجوم‭ ‬القاتل‭ ‬على‭ ‬ناقلة‭ ‬نفط‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬عمان‭ ‬ووعدت‭ ‬‮«‬برد‭ ‬مناسب‭ ‬ووشيك‮»‬‭.‬ وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬دومينيك‭ ‬راب‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تعتبر‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬الدامي‭ […]

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