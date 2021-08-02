رد مناسب وشيك

2021/08/02 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام يعود‭ ‬التصعيد‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬يبدو‭ ‬انها‭ ‬ستظل‭ ‬ساخنة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الى‭ ‬أمد‭ ‬طويل،‭ ‬وتعلو‭ ‬الأصوات‭ ‬المنذرة‭ ‬بردود‭ ‬حربية‭ ‬،وليست‭ ‬دبلوماسية‭ ‬او‭ ‬سياسية،‭ ‬بشأن‭ ‬قصف‭ ‬ناقلة‭ ‬النفط‭ ‬قرب‭ ‬ساحل‭ ‬عُمان‭.‬انها‭ ‬إشارة‭ ‬حمراء‭ ‬قوية‭ ‬لدفع‭ ‬الأمور‭ ‬الى‭ ‬حافة‭ ‬الهاوية‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة،‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬المواقف‭ ‬التي‭ ‬حمّلت‭ ‬إيران‭ ‬مسؤولية‭ ‬الهجوم،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ […]

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