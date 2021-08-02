اغتيال شيخ عشيرة في جنوب العراق

2021/08/02 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬العمارة‭- ‬الزمان‭ ‬ افاد‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬عراقي‭ ‬،‭ ‬الاحد،‭ ‬باغتيال‭ ‬احد‭ ‬شيوخ‭ ‬عشيرة‭ ‬السواعد‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ميسان‭.‬ وقال‭ ‬المصدر‭ ‬ان»مسلحين‭ ‬اثنين‭ ‬يستقلان‭ ‬دراجة‭ ‬نارية‭ ‬فتحوا‭ ‬نيران‭ ‬اسلحتهم‭ ‬على‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالزهرة‭ ‬برهان‭ ‬الساعدي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬نهاوند‭ ‬بمحافظة‭ ‬ميسان،‭ ‬ما‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتله‭ ‬على‭ ‬الفور‮»‬‭.‬ واضاف،‭ ‬ان»المسلحين‭ ‬هربا‭ ‬الى‭ ‬جهة‭ ‬مجهولة،‭ ‬فيما‭ ‬فتحت‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ […]

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