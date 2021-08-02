الحلبوسي يصل عمان في زيارة رسمية

2021/08/02 | 00:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة رسمية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يرافقه وفد نيابي وصل إلى العاصمة الأردنيةعمّان في زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره الأردني عبد المنعم العودات“.

واضاف، ان “الزيارة ستتضمن لقاء الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيانالأردني“.

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