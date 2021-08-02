الغانمي لوفد من شباب وناشطي ذي قار : الشباب هم قادة المستقبل وندعم كل من يطمح في عراق افضل

2021/08/02 | 00:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي :" ان شباب العراق هم قادة مستقبله الزاهر وهم الطاقة الايجابية الكبيرة التي بها تبنى الأوطان وتحقق نهوضها وتطورها وهم سلاح العراق ضد اعدائه".وذكر بيان لوزارة الداخلية :" ان الغانمي استقبل مساء الاحد ، وفدا شبابيا وعددا من ناشطي محافظة ذي قار بينهم شقيق الناشط سجاد العراقي ، واكد لهم ان قضية سجاد هي ابرز القضايا التي تأخذها القوات الامنية على محمل الاهتمام والجد .والداخلية تعكف على متابعة الموضوع للوصول الى الجناة وتقديمهم للعدالة كما حصل في قضايا مشابهة كثيرة حرصت الحكومة على الاطاحة بالمجرمين الذين نفذوها.وتبادل الغانمي الحديث مع الشباب الحاضرين مستمعا الى متطلباتهم ومشروعهم الوطني ، وعبر عن مساندته والحكومة لكل من يطمح في ان يرى العراق في حال افضل .وحث الجميع على الاسهام في تحقيق السلم المجتمعي الذي يقود بالتالي الى مجتمع امن مستقر تتحقق فيه المطالب ويحارب به الفساد ويعلو فيه صوت الحق والعدالة والقانون ./انتهى9

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