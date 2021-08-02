نجاة محام من محاولة اغتيال ومهاجمة منزل احد شيوخ العشائر في ديالى

2021/08/02 | 00:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / نجا محام من محاولة اغتيال بعبوة لاصقة في مركبته في خانقين بمحافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان عبوة لاصقة انفجرت اسفل مركبة محام قرب قائمقامية خانقين ، ما ادى الى حدوث اضرار مادية دون اصابات بشرية ".وفي حادث منفصل تعرض منزل احد شيوخ العشائر جنوب ناحية بهرز ، الى اطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين دون وقوع اصابات ./انتهى

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