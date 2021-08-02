تيار المستقبل يدعو إلى ضبط النفس والتعاون مع الجيش اللبناني

2021/08/02 | 00:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – واع - أمين ناصر دعا تيار المستقبل اللبناني، الى تهدئة الشارع والتعاون مع الجيش اللبناني .وذكر المكتب الاعلامي لتيار المستقبل لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "تيار المستقبل يدعو الى ضبط النفس والتعاون مع الجيش اللبناني لمنع الانفلات في الشارع"، مؤكدا "ضرورة الوعي وتغليب الحكمة في معالجة الأمور لتجنب الفتنة السنية الشيعية".واكد تيار المستقبل، أهمية الابتعاد عن أي تصريحات تشنج الشارع.ورفض تصريحات النائب حسن فضل الله الأخيرة، مشيرا الى أنها لا تساعد على ضبط الامور .من جهتها، قالت النائبة عن كتلة المستقبل رولا طبش للعراقية الإخبارية، أن "العشائر ليسوا عصابات وهم من أهلنا اللبنانيين وعلى القضاء أن ياخذ مجراه ".

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