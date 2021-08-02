2021/08/02 | 00:39 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير السوري في العراق يزور معرض بغداد ويرحب بهذه الخطوة التجارية المهمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/02 | 00:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير السوري في العراق يزور معرض بغداد ويرحب بهذه الخطوة التجارية المهمة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير السوري في العراق يزور معرض بغداد ويرحب بهذه الخطوة التجارية المهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).