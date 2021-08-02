روزنامة الأسبوع ثُعْبَانُ الحُلْم! - كمال الجزولي

2021/08/02 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي الاثنينسعدتُّ كثيراً بدعوتي للمشاركة في أعمال اللجنة العليا لمشروع عام محمَّد وردي 2022م؛ وأسعدتني أكثر الاستجابة المستنيرة التي أبداها دولة الرَّئيس حمدوك لتيسير تنفيذ المشروع، وأوَّل ذلك تشريفه بنفسه، وإلقاؤه، شخصيَّاً، كلمة رئاسيَّة في حفل التَّدشين الذي أقيم بقاعة الصَّداقة بالخرطوم، مساء السَّبت 24 يوليو 2021م.



فالرَّاحل لم يكن مجرَّد موسيقار أو مغنٍّ عادي، بل انطرحت تجربته، منذ اطلالته ا ......





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