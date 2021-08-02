محاضرو 2020 يعتصمون أمام مبنى مديرية تربية كربلاء (صور)

2021/08/02 | 00:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت اعداد المحاضرين فيها الى اكثر 30 الف محاضر.

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