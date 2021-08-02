وزير الداخلية يتوعد مختطفي الناشط

2021/08/02 | 01:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، ان القوات الامنية تتابع قضية "سجاد العراقي" للوصول الى الجناة وتقديمهم الى العدالة.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان وزير الداخلية استقبل وفدا شبابيا وعدد من ناشطي محافظة ذي قار بينهم شقيق الناشط سجاد العراقيوقال الغانمي، بحسب البيان، إن "شباب العراق هم قادة مستقبله الزاهر وهم الطاقة الإيجابية الكبيرة التي بها تبنى الأوطان وتحقق نهوضها وتطورها وهم سلاح العراق ضد أعدائه".وأضاف، أن "قضية سجاد هي أبرز القضايا التي تأخذها القوات الأمنية على محمل الاهتمام والجد والداخلية تعكف على متابعة الموضوع للوصول الى الجناة وتقديمهم للعدالة كما حصل في قضايا مشابهة كثيرة حرصت الحكومة على الإطاحة بالمجرمين الذين نفذوها". وتبادل الغانمي الحديث مع الشباب الحاضرين مستمعا إلى متطلباتهم ومشروعهم الوطني معبرا عن مساندته والحكومة إلى كل من يطمح في أن يرى العراق في حال افضل.وحث الغانمي، الجميع على المساهمة في تحقيق السلم المجتمعي الذي يقود إلى مجتمع آمن مستقر تتحقق فيه المطالب ويحارب به الفساد ويعلوا فيه صوت الحق والعدالة والقانون .

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