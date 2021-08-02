مقتل 15 جنديّاً إثر هجوم

2021/08/02 | 01:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 15 جندياً من النيجر، السبت، و"فُقد أثر" ستة آخرين إثر هجوم "إرهابي" في منطقة تورودي (جنوب غرب) القريبة من بوركينا فاسو، على ما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية، مساء الأحد، في بيان.

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