2021/08/02 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشظاهريا، تبدو السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين متناقضة: فمن جهة هناك توجّه لاحتجاز 600 مليون شيكل من أموالنا بذريعة استمرار السلطة في دفع رواتب الشهداء والأسرى، ومن جهة معاكسة هناك حديث إسرائيلي وأميركي عن ضرورة دعم السلطة ماليا واقتصاديا والتخفيف من ضائقتها حتى لا تشتعل "غابة الحطب الجاف" كما أسماها المبعوث الأميركي هادي عمرو.



وهذا المنحى الثاني عززه الحديث المتبادل عن البدء بإ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنهاء الاحتلال أم تحسين شروطه - نهاد ابو غوش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنهاء الاحتلال أم تحسين شروطه - نهاد ابو غوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).