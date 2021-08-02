مفتاح الفلسفة في رواية (عالم صوفي) للنرويجي جوستاين غاردر

2021/08/02 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفتاح الفلسفة..رواية دلال بشار بداية الفلسفة سؤال، والسؤال هو الرافد الأساس الذي يصب في نهر التفلسف ومن ثم بحر المعرفة.كيف يمكن أن نعرف الفلسفة والكثير من الناس يكره كتب الفلاسفة لما تحتويه من معلومات قد تكون معقدة وموغلة في التنظير .اذا ما بدأنا بالبحث في رفوف الكتب فبالتأكيد سنواجه ما كتبه فولتير […]

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