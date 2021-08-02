الصحف تتابع استضافة وزير الشباب والرياضة ومدير صحة الرصافة في البرلمان ومعاناة المواطنين من تردي الكهرباء

2021/08/02 | 01:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثاني من آب ، استضافة وزير الشباب والرياضة ومدير صحة الرصافة في مجلس النواب ..ومعاناة المواطنين من تردي واقع الكهرباء ..ومواضيع سياسية وامنية واقتصادية اخرى .صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :" من المقرر ان تستضيف خلية الازمة النيابية، اليوم الاثنين، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ومدير دائرة صحة الرصافة محمد جهاد جواد، في مجلس النواب، على خلفية اقامة مباريات لكرة القدم بحضور جماهيري واضح وعدم اغلاق المسابح والمدن المائية واماكن التجمعات البشرية".واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة الصحة النيابية مقرر خلية الازمة، النائب جواد الموسوي :" ان لجنة الصحة وخلية الازمة النيابية قررتا استضافة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، على خلفية فتح الملاعب للجماهير وحضور 40 الف متفرج مباراة نهائي الكأس بين فريقي الزوراء والقوة الجوية خلافا لشروط السلامة والوقاية من وباء كورونا ".واوضح الموسوي :" ان الاستضافة ستكون منفردة في لجنة الصحة والبيئة بحضور اعضاء خلية الازمة النيابية"، مشيرا الى استضافة مدير دائرة صحة الرصافة للوقوف على ملابسات عدم اغلاق المدن المائية والمسابح والقاعات الرياضية التي شهدت زخما واكتظاظا ملحوظا بالمواطنين خلال عطلة عيد الاضحى خلافا لاجراءات الوقاية الصحية ".واضاف :" ان خلية الازمة النيابية اوصت بمحاسبة الجهات الامنية المسؤولة عن حماية المراكز الصحية في حال الاعتداء على الملاكات الطبية، وكذلك توصية الحكومة بضرورة فتح المستشفيات العشرة لتعويض المستشفيات الكرفانية المغلقة"، مبينا :" ان هناك امرا وزاريا بفتح جميع المراكز الصحية في العراق لاعطاء اللقاحات للمواطنين، وكذلك الزام جميع مدراء الصحة في المحافظات بايجاد وفتح مراكز جديدة للحجر بالتعاون مع المحافظين".اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت تردي وضع المنظومة الكهربائية ومعاناة المواطنين جراء ذلك .وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" عاش اهالي مناطق من بغداد ساعات عصيبة امس ، نتيجة الوضع المتفاقم للكهرباء، واكدوا ان ساعات النهار كانت لاتطاق مع تعمد المنظومة الوطنية ممارسة الاطفاء والاشعال في ظاهرة تعكس قصدية ايذاء المواطنين ومحاولة دفعهم الى نفاد صبرهم وتعطيل مصالحهم بالنسبة لاصحاب الورش والمعامل والمؤسسات اللاحكومية التي تعتمد بشكل اساس على المنظومة الوطنية في انجاز اعمالها".واضافت / الزمان / :" ربط مواطن بين تفاقم هذه الظاهرة وتكررها مع بداية كل شهر ، وذلك في عملية فساد مبرمجة تصب في مصلحة اصحاب المولدات الاهلية، الذين يرفعون سعر الامبيرية بذريعة سوء الخدمة وارتفاع درجات الحرارة "، مشيرة الى :" ان معظم مناطق بغداد شهدت فرض اسعار بين 20-25 الف دينار للامبيرالواحد خلال الاشهر الماضية ".واشارت الى قول احد اصحاب المولدات الاهلية :" ان حرارة شهر آب لاتقل عن درجات تموز وحزيران ومن غير المستبعد ان نضطر الى رفع سعر الامبيرية ليبلغ 30 الف دينار".واكد :" ان الدولة غائبة تماما ولايوجد رقيب او حسيب لانقاذ الناس من معاناتهم " ، مبينا :" ان بعض اصحاب المولدات ينتهزون الفرصة لرفع الاسعار.ولا استبعد عملية التواطؤ بينهم وبين موظفين فاسدين في وزارة الكهرباء يتلاعبون بتوزيع التيارالكهربائي او يقومون بقطعه عمدا بالتزامن مع استحقاق دفع الاجور شهريا".في الشأن السياسي تحدثت صحيفة / الصباح الجديد / عن محاولات افتعال ازمات لتأجيل الانتخابات .وقال القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري ، حسب الصحيفة :" ان العراق مقبل على مرحلة انتقالية تتمثل بالانتخابات المبكرة بوصفها مفترقا مهما للطرق والاساس الذي ستبنى عليه العملية السياسية للمرحلة القادمة".واضاف الجبوري:" ان هذه المرحلة الانتقالية ستشهد العديد من الازمات كما حصل في السابق من استهداف امني وخروق على الحدود وعمليات اجرامية، ولعل السيناريو سوف يتكرّر من جديد"، مشيرا الى :" ان هذه الازمات المتوقعة لا تقتصر على الجانب الامني، بل هناك تسقيط سياسي وكذلك تشويه واختلافات قد تكون حادة بين الفرقاء والكتل تبلغ مراحل متطورة ".وطالب الحكومة بان تأخذ بعين الاعتبار محاولات البعض افتعال ازمات بهدف تأجيل الانتخابات ومنع اجرائها بنحو تام، او التأثير على ارادة الناخب وحرف مسار النتائج".فيما نقلت الصحيفة عن عضو التيار كرم الخزعلي قوله :" ان المطلب المهم للقوى الوطنية هو توفير الامن الانتخابي التام قبل المضي بالاقتراع المبكر ، وان الامن الانتخابي يشمل عدم التأثير على ارادة الناخب في اختيار من يراه مناسباً، وحرية المرشح بعرض برنامجه ".واضاف الخزعلي :" ان المشكلة التي نعاني منها ليست استهداف الكتل السياسية او مرشحيها فحسب، بل لاحظنا ان الاستهداف قد تجاوز ذلك ووصل الى القواعد الشعبية والمواطنين ، وهذا يعطي رسالة غير جيدة عن حرية الانتخابات ،وعلى الحكومة ان تمارس دورها في هذا الجانب "./ انتهى

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