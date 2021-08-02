رويترز: نقل رئيس البرلمان التونسي إلى المستشفى العسكري

2021/08/02 | 01:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ مستشاران لرئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، وكالة رويترز بأنه تم نقله إلى المستشفى العسكري، الأحد

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