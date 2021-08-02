"دفن الأطفال بملابس العيد".. تقرير: جرائم النظام السوري "تزداد في المناسبات"

2021/08/02 | 02:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان الطفال السوري، حسين صايغ (13 عاما)، من بين 27 طفلا قضوا في الهجمات التي شنتها القوات الحكومية السورية في شمال غرب البلاد خلال الشهرين الماضيين وحدهما

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