أتلتيكو وإشبيلية يتصارعان على نجم إسبانيا الصاعد

2021/08/02 | 02:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيقدم المهاجم الإسباني، رافا مير، مستويات مميزة مع منتخب بلاده الأولمبي، في أولمبياد طوكيو، توجها بثلاثية في شباك كوت ديفوار خلال الفوز (5-2)، لحساب ربع النهائي.ولفت مير، الذي كان معارا لهويسكا في الموسم الماضي، أنظار كبار الدوري الإسباني، ليقترب مهاجم وولفرهامبتون الإنجليزي من العودة إلى الليجا، عبر بوابة أتلتيكو مدريد أو إشبيلية، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.ويمتد عقد اللاعب مع ناديه الإنجليزي لعام آخر، لكنه لا يفكر في مواصلة المسيرة في البريميرليج.وهو ما قد يشعل الصراع بين الروخي بلاتكوس والفريق الأندلسي، في الأيام المتبقية من موسم الانتقالات، من أجل الحصول على خدمات المهاجم البالغ من العمر 24 عاما.وفي حال مواصلة مير لمسيرة التألق الأولمبي، ونجاحه مع منتخب بلاده في حصد ميدالية، سيضمن المهاجم الشاب الحصول على فرصة للعودة إلى الليجا، ضمن أحد أفضل الفرق، بصفته من أبرز المواهب الإسبانية في الفترة الحالية.وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أيضا، أن وكيله خورخي مينديز عرضه على برشلونة لضمه، هذا الصيف.المصدر: كورة

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