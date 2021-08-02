رويترز: رئيس البرلمان التونسي يغادر المستشفى

2021/08/02 | 03:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشاران لوكالة رويترز إن رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، غادر المستشفى بعد ساعات من دخوله يوم الأحد.

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