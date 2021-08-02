9 آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة المهنية

2021/08/02 | 04:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: هدى العزاوي

كشفت مديرية الدفاع المدني عن وجود 9 آلاف مشروع حكومي وخاص مخالف لشروط السلامة المهنية، فضلاً عن وجود ما لا يقل عن 2000 مخزن جرى انشاؤها داخل البيوت والمناطق السكنية من دون موافقة من الجهات ذات العلاقة.

مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان أوضح في حديث خاص لـ"الصباح"، أن "أمانة بغداد والدوائر البلدية التابعة لها الجهة المعنية بإزالة المخالفات وعدم إنشائها أساسا، أما الدفاع المدني فهي الجهة المعنية بوضع شروط السلامة والامان على المخططات الاساسية لهذه المشاريع التي انشئت أساساً من دون المرور على المديرية، والدليل وجود ما لا يقل عن 2000 مخزن في العاصمة بغداد ضمن البيوت والمناطق السكنية وبسقف زمني قليل جداً ولم تحصل أصلا على موافقات على انشائها".

ولفت إلى أن "من شروط الخزن الصحيح الحصول على شريط السلامة والامان من مديرية الدفاع، بينما أغلب تلك المخازن مبنية من السندويتش بنل والخزين فيها من مختلف المواد التي قد تكون قابلة لإحداث كارثة لا يمكن غض الطرف عنها".

وبين أن "مادة السندويتش بنل هي السبب في 90 % من الحرائق والقاسم المشترك بين جميع الحرائق، لذا كان من المفترض على أمانة بغداد والدوائر البلدية التابعة لها والدوائر البلدية في النواحي والاقضية ومراكز المحافظات أن تتصدى وتراقب هذه المخالفات، ولكن مع الاسف لا توجد ارادة حقيقية لإزالة هذه المخالفات أو حتى التفكير بشكل جدي في ازالتها".

وحذر بوهان من خلال حديثه لـ"الصباح": من "توجه الكثير من المواطنين الى بناء غرف اضافية من السندويتش بنل، التي لا يمكن السيطرة عليها بسهولة اذا ما حدث حادث حريق، لذا على المواطنين توخي الحذر".

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