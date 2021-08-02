أيلول المقبل موعداً لتقديم التصميم الأساس لمشروع مدينة {أور}

2021/08/02 | 04:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

حددت الامانة العامة لمجلس الوزراء، امس الاحد، بداية أيلول المقبل موعدا نهائيًا لتقديم التصميم الأساس لمشروع مدينة أور الأثرية.



وذكر بيان للامانة العامة، أن "نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، فرهاد نعمة الله حسين، ترأس اجتماع اللجنة المختصة بشأن بلورة الأفكار والخطط الخاصة بتطوير مدينة أور الأثرية، بحضور ممثلي الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة في محافظة ذي

قار".

وشدد حسين، على "ضرورة قيام الجهات ذات العلاقة بتقديم التصميم الأساس لمشروع مدينة أور الأثرية، في بداية شهر أيلول المقبل" .

مشيرا إلى "اهمية الحفاظ على الإرث الحضاري للعراق، ومنه مدينة أور الأثرية"، داعيا إلى "تنسيق الجهود بين القطاعات كافة؛ للشروع بالبنى التحتية لمشروع تأهيل وتطوير مدينة أور وبيت النبي إبراهيم الخليل (ع) وفقا للمتطلبات المحددة"، مبيناً أن "المجتمعين استعرضوا توصيات الاجتماع السابق والمبلغ المخصص للمشروع من صندوق إعادة إعمار محافظة ذي قار، وتقرير الزيارة الميدانية لفريق مكتب الإعلام والاتصال الحكومي".

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