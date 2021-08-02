التجارة تخصص خطوطاً ساخنة للشكاوى

2021/08/02 | 04:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: وفاء عامر

خصصت وزارة التجارة خطوطا ساخنة للابلاغ عن المخالفات التي تحصل اثناء توزيع السلة الغذائية بين المواطنين، مؤكدة ان التعامل مع الشكاوى سيكون خلال ساعات، بينما حذرت من استبدالها بنوعيات رديئة من قبل ضعاف النفوس.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون لـ"الصباح": إن "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بالوزارة وفي اطار جهودها لانجاح تجربة السلة الغذائية التي بدأ العمل بها مطلع الشهر الماضي، خصصت خطوطا ساخنة للابلاغ عن اية مخالفات تخص مفرداتها".

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