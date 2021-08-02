مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تجري محادثات اقتصادية في السودان

2021/08/02 | 04:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة سامنثا باور، الأحد، بالمرحلة الانتقاليّة في السودان، وذلك خلال زيارة تُجريها للبلاد وتبحث فيها مع المسؤولين الحاجات الاقتصاديّة والإنسانيّة الملحّة.

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