موعد الانتخابات «حتمي»: ورقة الاقتراع جاهزة

2021/08/02 | 05:33 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

أعلنت مفوضية الانتخابات، ان 10 تشرين الأول المقبل موعد حتمي، وفيما أكدت أن ورقة الاقتراع على وشك الاكتمال، مددت فترة التقديم لـ»موظفي الاقتراع» لمدّة أسبوع، فيما أعلنت اللجنة الأمنية توسع نطاق تأمين المراكز الانتخابية.

وذكر بيان للمفوضية تلقت المستقبل العراقي نسخة منه «تسعى مفوضية الانتخابات سعياً حثيثاً للالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة في الجدول العملياتي لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، إذ يؤكّد مجلس المفوّضين أنّ يوم العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعد حتمي للاقتراع العام».

وأضاف «شرعت المفوضية بعملية طباعة أوراق الاقتراع للتصويت العام والخاص، وهي حالياً في مرحلة الإنجاز الأخيرة، فضلًا عن طباعة بوسترات تعريفية للتصويت العام والدليل الإرشادي للتصويت الخاصّ واللاتي تحتوي على بيانات ورقة الاقتراع المتضمنة جميع المرشّحين المصدّق على أسمائهم وأرقامهم الانتخابية التسلسلية والشعار أو الصورة الخاصّة بهم؛ ليتمكّن الناخب بموجبها الاستدلال على اسم مرشحه للانتخابات النيابية ورقمه».

وأشار البيان الى انه «ضمن الخطّة الاستراتيجية التنظيمية للعملية الانتخابية تسلّمت مفوّضية الانتخابات مليونين و300 الف بطاقة بايومترية للناخبين الذين أجروا عملية التحديث خلال مرحلة التحديث المنصرمة، ومن ضمنهم المواليد الجُدد (2001، 2002، 2003)، إذ وُزِّعت على جميع مكاتب المحافظات الانتخابية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بعد إجراء عملية الفحص والتدقيق على جميع البطاقات؛ للتأكّد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية من اللجان المختصّة استعدادًا لتوزيعها على مراكز التسجيل والفرق الجوّالة التابعة إليها لتسليمها للناخبين.

ودعت مفوضية الانتخابات «الناخبين جميعًا التوجّه إلى مراكز التسجيل القريبة من محلّ سكنهم؛ لغرض تسلّم بطاقاتهم البايومترية ابتداءً من تأريخ 5/8/2021».

من جانبها، أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، توسيع نطاق تأمين المراكز الانتخابية.



وقال الناطق باسم اللجنة العميد غالب العطية «الاستعدادات الامنية والخطط لتأمين الانتخابات أنجزت بشكل كامل والقوات الأمنية والأجهزة المختصة وضعت خططها بشأن المناطق التي تتعرض لاعتداءات داعشية كديالى وصلاح الدين».

وأضاف ان «القوات الأمنية ستوسع نطاق تأمين المراكز الانتخابية وهي وضعت خطة محكمة لتأمين كافة المراكز الانتخابية والمرشحين». وكانت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات قررت، الأربعاء الماضي، «إعداد خطة من أجل القيام بممارسات أمنية عند القيام بعمليات محاكاة انتخابية وبصورة مستمرة لحين موعد اجراءها في موعدها المقرر في تشرين الأول، لتشخيص الخلل والأخطاء بغية معالجتها».

إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تمديد فترة التقديم على العمل كموظف اقتراع لمدة 7 أيام.

وقال المفوضية، في بيان رسمي تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إنه «لإتاحة الفرصة للراغبين بالعمل كموظفي اقتراع ليوم واحد، تمدد مفوضية الانتخابات فترة التقديم في عموم محافظات العراق ولمدة 7 أيام إبتداءً من 2 آب 2021».



ودعت الراغبين بالتقديم للدخول إلى الرابط http://37.98.225.237:9999 الموجود في الموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية (www.ihec.iq) لملء الاستمارة الالكترونية وسحبها ورقياً وتسليمها إلى أي مركز تسجيل مع المستمسكات الثبوتية للمتقدم.

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