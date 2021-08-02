محافظ البصرة: استلمنا 349 مليار من المخصصات الاستثمارية لتمويل المشاريع

2021/08/02 | 05:33 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعلنت الحكومة المحلية في البصرة، أمس الأحد، استلام المحافظة 349 مليار دينار من مخصصاتها الاستثمارية والخاصة بتمويل المشاريع.

وقال المحافظ اسعد العيداني، في تصريح صحفي اطلعت عليه المستقبل العراقي، ان المحافظة لم تستلم اي مبلغ مالي من الموازنة التشغيلية باعتبارها لا تمر بوزارة التخطيط ومتعلقة صرفها بوزارة المالية فقط.

واضاف ان نسبة صرف الاموال المطلقة الى المحافظة تتراوح من 30 الى 35 ‎%‎ لبعض الشركات وشركات أخرى 50% وحسب نسبة تنفيذ الاعمال بكل مشروع.

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