2021/08/02 | 05:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت شركتا "فايزر" و"موديرنا" أسعار لقاحيهما ضد فيروس كورونا المستجد في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما جاء في أحدث عقود التوريد الخاصة بهما في الاتحاد، والتي اطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية

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