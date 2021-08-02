"متقدمة وفتاكة".. "أفضل" أنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط

2021/08/02 | 06:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمتلك بعض دول الشرق الأوسط بعض أفضل أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة في العالم والتي يمكن أن "تشكل تحديا كبيرا حتى لأحدث وأقوى القوات الجوية في العالم"، وفق ما جاء في تقرير لموقع "فوربس".

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