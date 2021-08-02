قطر تتأهل الى ربع النهائي بالطائرة الشاطئية في اولمبياد طوكيو

2021/08/02 | 07:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/تأهل الفريق القطري بالكرة الشاطئية المؤلف من شريف يونس واحمد تيجان الى الدور ربع النهائي بعبوره المنتخب الامريكي المكوّن من الثنائي نيكولاس لوسينا، وفيليب دالهاوسر ، خلال اللقاء الذي جمع الفريقَين في دور الـ 16 ضمن منافسات دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.وقد أسفرت المباراة المُثيرة عن فوز المنتخب القطري بشوطَين مُقابل شوط واحد بنتيجة (14-21) في الشوط الأوّل لمصلحة المُنتخب الأمريكي، وفي الشوط الثاني انتزع المنتخب القطري فوزًا مهمًا (21-19) ليعادل النتيجة بعد مجهود كبير وليفتح المجال لبداية تحدٍ جديد من خلال الشوط الحاسم الذي انتهى بفوز صعب وثمين للمنتخب القطري بفارق اربع نقاط (15-11).وسيلعب منتخب قطر في ربع النهائي مع الفائز من مباراة ايطاليا وبولندا ./ انتهى2

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