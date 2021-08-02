الفريق الامريكي للسباحة يحطم الرقم العالمي في سباق 400 متر تتابع

2021/08/02 | 07:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اختتم الفريق الامريكي للرجال منافسات السباحة في اولمبياد طوكيو بذهبية حطمت الرقم العالمي في سباق التتابع اربع مرات متنوعة .وسجل الفريق الامريكي 3:26.78 دقيقة ، محطما الرقم السابق (3:27.28 د) الذي كان بحوزته منذ 2009، امام بريطانيا بفارق 73 بالمئة من الثانية ./انتهى2

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