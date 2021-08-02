2021/08/02 | 07:25 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تداولت صحف مصرية تصميمات شبه نهائية للعملات النقدية البلاستيكية الجديدة، المقرر طرحها قريبا بجانب العملات المتداولة حاليا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("رمز الجمهورية الجديدة".. مصر تطرح تصميما جديدا للعملة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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