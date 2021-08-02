"رمز الجمهورية الجديدة".. مصر تطرح تصميما جديدا للعملة

2021/08/02 | 07:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت صحف مصرية تصميمات شبه نهائية للعملات النقدية البلاستيكية الجديدة، المقرر طرحها قريبا بجانب العملات المتداولة حاليا.

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