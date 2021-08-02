من مزامير الفراق - ريتا عودة

2021/08/02 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة 1.إِنْ ضَاقَ بِنَا الْحُلْمفانْفَجَرَ طُوفَانُ الْهَمِّ.2.إن أَطْلَقْتِ السَّفِينَةُ الْعَنَانَ لِغُرَابِهَا.3.إِعْلَمْ أَنَّكَ..مَا كُنْتَ لِلْغَجَرِيَّةِ خِلْخَالَهَا..ما كُنْتَ لِلسُّنُونُوَّةِ مَوَّالَهَا..!4.مَا كُنْتَ لِلْحِكَايَةِ رِهَامَهَاوَلِلْبَنَفْسَجَةِ اخْضِرَارَ أَحْلاَمِهَا.!5.كُنْتَ الأَشْهَى وَالأَفْعَى..



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